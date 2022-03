„Batman” a debutat pe primul loc la box office-ul românesc de weekend „Batman/ The Batman”, in regia lui Matt Reeves, cu Robert Pattinson, Andy Serkis, Zoe Kravitz in roluri principale, a debutat pe primul loc la box office-ul romanesc de weekend. Filmul de actiune cu Cavalerul Negru a avut incasari de 1.715.477 de lei, dupa ce a fost vizionat de 68.587 de spectatori, potrivit datelor cinemagia.ro. Dupa doi ani de supraveghere a strazilor orasului ca Batman, infricosand criminalii, cel mai cunoscut personaj al universului DC este infatisat intr-o poveste complet diferita, care scoate la iveala secretele ascunse ale familiilor fondatoare ale orasului Gotham. Cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

