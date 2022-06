”Batem palma?” Pro TV propune un nou concurs surprinză! Pro TV propune ”Batem palma?”, un nou show cu caștiguri financiare. Emisiunea de intuiție este dedicata tuturor celor ce vor sa-și incerce norocul și va fi plina de adrenalina și neprevazut. Noua producție de televiziune are la baza formatul internațional Deal or no deal. Spectacolul este gazduit in Statele Unite ale Americii de actorul-comedian Howie Mandel și a avut premiera pe 19 decembrie 2005, pe NBC. Scopul fiecarei ediții este ca un concurent sa descopere și sa plece acasa cu o suma cat mai mare, deschizand pe parcurs toate cutiile misterioase existente in joc. Caștigurile puse la bataie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

