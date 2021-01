Bătălie pentru vămile țării. Omul lui Dăncilă nu cedează Marcel Mutescu este stapanul vamilor din 2018, imediat dupa instalarea in funcție a Vioricai Dancila. El a ramas in funcție in mod inexplicabil și dupa plecarea camarilei lui Dragnea de la guvernare, noteaza lumeapolitica.ro PNL, ingropat in datorii. Cat au cheltuit la alegerile parlamentare Anterior ocupase diferite funcții in Ministerul de Finanțe. Aproape toate funcțiile lui Mutescu au gravitat in jurul operațiunilor vamale. Razboi total. Rareș Bogdan e la mijloc. Un razboi cu structuri de tip mafiot Mutescu a fost șef in Vama și in vremea guvernarii PDL. Atunci a fost personaj secundar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul in care a fost implicat postul public de televiziune dupa programul de Revelion a provocat și o reacție a angajaților acestui post. Intr-un comunicat de presa semnat de Biroul Executiv al Sindicatului pentru Unitatea salariaților TV, și pe care il difuzam integral, se precizeaza: „Avand in…

- Un razboi civil se contureaza in Partidul Republican in contextul ultimei incercari a presedintelui in exercitiu Donald Trump de a rasturna rezultatul alegerilor in statul Georgia si al formarii unui grup de alesi republicani ce se pregatesc sa conteste voturile de miercuri din Colegiul Electoral. Intrebarea…

- Scandalul e departe de a se fi incheiat in Partidul Mișcarea Populara. PMP a ratat de puțin intrarea in Parlamentul Romaniei și demisia din fruntea partidului a lui Eugen Tomac și convocarea Congresului extraordinar nu a potolit spiritele. Elena Basescu, fiica mai mica a fostului președinte al Romaniei…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, primul candidat pe lista PSD Giurgiu pentru un nou mandat, afirma ca educatia este un tezaur pe care avem obligatia sa-l ducem mai departe, iar scoala are menirea de a transmite acest tezaur generatiilor viitoare. "Astazi am votat la sectia de votare…

- Joe Biden, președintele-ales al Statelor Unite, a transmis un mesaj de Ziua Recunoștinței, in care a precizat ca țara se afla in razboi cu coronavirusul. Biden i-a indemnat pe americani sa uite de disensiunile aparute in contextul pandemiei de COVID-19, noteaza Digi 24. Președintele-ales al SUA a adaugat…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, se declara socat dupa ce Marcel Ciolacu ar fi indemnat populatia sa-l linseze public, ca pe Ceausescu. "Marcel Ciolacu, astept sa-ti ceri scuze", i-a transmis Citu liderului PSD. "Asa vrea Ciolacu sa conduca Romania! Imi este foarte greu sa scriu…

- Dian Popescu are mana libera sa ia orice decizie care sa fie in favoarea PNL Gorj! Asta a fost decizia la nivel central luata ieri in cadrul Consiliului National Executiv al PNL. Presedintele PNL Gorj spune ca va putea avea discutii acum si cu PD-L s...

- Episodul violent a fost facut public chiar de victma, intr-o postare pe Facebook, care, in cateva ore, a devenit virala. Cadrul medical a mai spus ca dupa incident a sunat la 112 și a facut plangere penala, dupa care s-a prezentat la UPU pentru ingrijiri medicale. De asemenea, ea a fost și la Medicina…