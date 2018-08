Stiri pe aceeasi tema

- Un simplu meci amical de fotbal s-a transformat intr-o bataie in toata regula. Partida dintre echipele nationale de tineret "sub-23 de ani" ale Malaeziei și Emiratelor Arabe Unite a degenerat in minutul 74, cand gazdele, malaiezii, conduceau confortabil cu 2-0.

- Romania va avea inca o jucatoare pe tabloul principal al turneului feminin de tenis BRD Bucharest Open 2018, care are loc la Arenele BNR din Capitala, Irina Bara sau Alexandra Cadantu, care vor fi adversare in ultimul tur al calificarilor, conform Agerpres.ro Din cele cinci romance care au ajuns in…

- Presa europeana intampina cu entuziasm aparitia unei mari vedete, Kylian Mbappe, 19 ani, sclipitor in victoria Frantei cu Argentina (4-3), sambata, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, relateaza AFP. "S-a nascut o stea", titreaza Corriere della Sera, cel mai mare ziar din Italia,…

- Federatia Argentiniana de Fotbal a fost amendata cu 90.000 de euro ca urmare a comportamentului fanilor la meciul cu nationala Croatiei, pierdut, scor 0-3, la 21 iunie, la Cupa Mondiala, scrie News.ro.Potrivit FIFA, suporterii argentinieni au fost implicati in incidente, au aruncat obiecte,…

- Bataie intre croați și argentinieni la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018.. FIFA a condamnat vineri violentele care au avut loc joi seara, pe stadionul din Nijnii Novgorod, la care au participat suporteri croati si argentinieni, cu ocazia meciului dintre nationalele tarii lor. Un videoclip postat…

- Au transformat terenul de fotbal in ring K1. In timp ce, la Targoviște, se juca meciul de baraj pentru Liga I dintre Chindia Targoviște și Voluntari, tot in Dambovița, doua echipe mici jucau la Racari o partida din Cupa Romaniei, care s-a lasat cu varsare de sange. (Cele mai bune oferte laptopuri) Unirea…

- Circ de zile mari in PMP Timis. Dupa alegerile cu scandal de acum peste o luna cand mai multi membri au fost scosi pe sus din sala pentru ca o sustineau pe fosta lidera a organizatiei Roxana Iliescu, in cursa impotriva actualului presedinte al PMP Timis, Cornel Samartinea, azi, o membra PMP a ajuns…

- Joi, 17 mai, a avut loc, la sediul Asociației Județene de Fotbal (AJF) Cluj, tragerea la sorți pentru semifinalele Cupei Romaniei, faza județeana. Așa se face ca in penultimul act al competiției ALVIO Cuzdrioara va intalni, pe teren propriu, formația Arieșul Turda. Partida este programata sa aiba loc miercuri,…