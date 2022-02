Stiri pe aceeasi tema

- In cele doua zile de weekend, 15 și 16 ianuarie a.c., polițiștii timișeni, impreuna cu celelalte instituții cu atribuții in domeniu, au desfașurat acțiuni in sistem integrat, in județul Timiș, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, prevenirea evenimentelor rutiere negative, precum și pentru…

- Ministerul Apararii Naționale a inceput sa recruteze și sa selecteze militari in rezerva, in calitate de rezerviști voluntari in Armata Romaniei. Acest lucru este posibil datorita locurilor ramase neincadrate in anul 2021. Campania de recrutare are ca scop ocuparea a 444 de locuri de rezervisti voluntari…

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza o campanie suplimentara de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii prahoveni au amendat, luni, patru persoane – trei soferi si un pasager – care au participat la o bataie ce a avut loc pe DN 1, ceilalti participanti la trafic sunand la 112. In plus, in urma scandalului a fost deschis un dosar penal. Este al doilea astfel de conflict care are loc pe DN 1…

- Unitatea Militara nr. 02145 Constanta din Ministerul Apararii Nationale organizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de personal civil contractual, de cercetator stiintific, gradul III, in Laboratorul de Cercetare Patrundere Sub Apa. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Agenda ședinței de Guvern:PROIECTE DE HOTARARIPROIECT DE HOTARARE privind acordarea unor ajutoare de urgențaPROIECT DE HOTARARE pentru modificarea alineatului (2) al art.6 din anexa nr.2 la Hotararea Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea…

- Unitatea Militara nr. 02145 Constanta din Ministerul Apararii Nationale organizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de personal civil contractual, de cercetator stiintific, gradul III, in Laboratorul de Cercetare Patrundere Sub Apa.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Unitatea Militara nr. 02145 Constanta din Ministerul Apararii Nationale organizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de personal civil contractual, de cercetator stiintific, gradul III, in Laboratorul de Cercetare Patrundere Sub Apa.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…