Stiri pe aceeasi tema

- Scandal intr-un local din Campeni: barbat agresat și mobilier distrus. Polițiștii au reținut o persoana Un barbat din județul Hunedoara a fost reținut de Poliție in urma unui scandal petrecut intr-un local din Campeni. Acesta l-ar fi agresat pe un barbat și ar fi distrus mobilier din local. Potrivit…

- BATAIE intr-un bar din ALBA: Un barbat beat a agresat o persoana și a facut prapad in interior BATAIE intr-un bar din ALBA: Un barbat beat a agresat o persoana și a facut prapad in interior La data de 2 februarie 2023, polițiștii din Campeni au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat…

- Bataie in miez de noapte: Un barbat s-a ales cu dosar penal și ordin de restricție dupa ce și-ar fi agresat soția Bataie in miez de noapte: Un barbat s-a ales cu dosar penal și ordin de restricție dupa ce și-ar fi agresat soția La data de 01 februarie 2023, in jurul orei 24,00, Poliția Municipiului…

- Bataie in Primaria Petrești, astazi, 27 decembrie 2022, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca ar fi agresat, in incinta Primariei comunei Petrești. Din primele cercetari, polițiștii au constat ca un barbat, de 54 de ani, ar fi fost agresat fizic de un altul, de 57 de…

- O persoana din Brasov este banuita ca ar fi pagubit o firma de comert online cu suma de aproape 80.000 de lei, reprezentand contravaloarea unor laptop-uri si telefoane mobile, pe care, simuland un retur, le-a pastrat, desi i se returnase contravaloarea acestora. Conform Parchetului de pe langa Judecatoria…