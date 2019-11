Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 efectuat astazi de un angajat al Primariei Cochirleanca anunța o posibila agresiune intre primarul și viceprimarul din comuna. Dupa un taios schimb de replici, pe fondul unor neințelegeri mai vechi, cei doi s-ar fi luat la bataie chiar in sediul primariei, moment in care colegii au sunat…

- PSD Dambovița a formulat plangeri penale pe numele mai multor persoane din Racari acuzate a ar fi transportat persoane la Post-ul #PREZIDENȚIALE2019 – Plangeri penale pentru transportul alegatorilor cu un autoturism al primariei Racari apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat de 62 de ani, din orasul Calan, a fost gasit mort in localitatea Dancu Mare din judetul Hunedoara, cu o lovitura in zona capului, din primele investigatii politistii stabilind ca victima ar fi avut, in cursul serii de vineri spre sambata, un conflict cu o alta persoana, la barul din sat. Politistii…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu (foto) a declarat, marti, ca a depus o plangere penala la DNA Craiova impotriva managerilor care au condus Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu in ultimii cinci ani, informeaza Agerpres.Citește și: Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, despre distribuirea pensiilor:…

- …și decide asta in urma unor informații aparute in spațiul public, privind preluarea sau fuzionarea societații Apavil de catre (sau cu) o societate similara din județul Argeș, urmata de privatizare, idee de care el nu ar fi strain si pe care chiar ar incuraja-o. Gutau mai spune ca aberația unei astfel…

- Plangeri penale pe numele profesoarei de tehnologie acuzate ca vine cu arma la cursuri. Directorul uneia dintre scolile in care preda, dar si parintii elevilor au sesizat politia. In plus, va incepe si cercetarea disciplinara, care ar putea duce la demiterea profesoarei. Inspectorul scolar general a…

- Administratorul unei firme din comuna Cetate, judetul Dolj era in trafic in momentul in care a avut o altercatie cu niste caruțași pe raza comunei Vatra, Mehedinti. Nervosi, ocupantii atelajului l-au blocat pe barbat pe șosea, apoi au tabarat pe el cu parii pana cand l-au lasat fara suflare intr-o…

- Dupa doua zile de incertitudini, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a admis rezilierea contractului pe lotul 3 din autostrada Lugoj – Deva. Din pacate, nu va insemna și deschiderea pentru circulatie a lotului, iar daca pana la finalul anului va fi posibila circulația, atunci cu siguranța e un lucru…