Stiri pe aceeasi tema

- Intre oficialii lui CFR Cluj a izbucnit un adevarat conflict in vestiar la finalul meciului cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League. Tensiunea a fost maxima, iar imaginile surprinse de sarbi arata cum oficialii lui CFR Cluj s-au batut in vestiar. In imagini apar și fotbaliști de la CFR Cluj, dar aceștia…

- Formatia CFR Cluj a pierdut, joi seara, returul play-off-ului Ligii Europa, scor 1-2, pe teren propriu, cu Steaua Rosie Belgrad. In prima mansa, scorul a fost 4-0, astfel ca sarbii s-au impus cu 6-1 la general si vor juca in grupele Ligii Europa, in timp ce echipa CFR Cluj va evolua in grupele Conference…

- In vestiarul CFR Cluj a urmat o bataie, dupa eliminarea umilitoare din Europa League. La finalul meciului de joi seara, oficialii clubului s-au luat la bataie in vestiare. Conflictul a fost inceput de juristul Ioan Ivașcu și Viorel Boncoi și Radu Pralea, kinetoterapeuții echipei, iar de acolo…

- CFR Cluj a parasit Europa League, dupa 1-6 in dubla manșa cu Steaua Roșie Belgrad, și va juca in grupele Conference League. Eliminarea campioanei Romaniei din Europa League nu a ramas fara urmari. Patronul echipei CFR Cluj, Neluțu Varga, a taiat in carne vie. Antrenorul Marius Șumudica, președintele…

- CFR Cluj a fost invinsa de Steaua Roșie Belgrad, scor 1-2, și la returul play-off-ului Europa League. Dupa meci, la vestiare, a avut loc o adevarata batalie. Totul despre CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad 1-2, AICITragerea la sorți a grupelor UEFA Conference League are loc vineri, de la ora 14:30, liveTEXT…

- Situația la CFR Cluj este una extrem de tensionata dupa eliminarea din Europa League, iar la finalul meciului cu Steaua Roșie Belgrad s-a lasat cu demisii, dar și cu o adevarata bataie la vestiare. Vezi aceasta postare pe Instagram …

- CFR Cluj a emis, joi, un comunicat de presa in care precizeaza ca Marius Sumudica are parte de toata sustinerea conducerii clubului si a actionariatului. “Ca urmare a ultimelor informatii aparute in presa, dorim sa facem urmatoarele precizari: Conducerea clubului CFR 1907 Cluj nu a luat in considerare…

- CFR Cluj a fost invinsa categoric de Steaua Roșie Belgrad, scor 0-4, in prima manșa a play-off-ului Europa League. Daca nu va avea loc o minune in returul din Gruia, campioana Romaniei va evolua in grupele ediției inaugurale din UEFA Conference League. Returul dintre CFR Cluj și Steaua Roșie Belgrad…