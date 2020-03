Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi parlamentari s-au batut miercuri in legislativul din Turcia in timpul discursului unui deputat de opozitie care l-a acuzat pe presedintele Recep Tayyip Erdogan de lipsa de respect fata de soldatii turci care au murit in Siria, relateaza Reuters. Zeci de parlamentari au luat parte la incaierare.…

- O bataie generala a izbucnit in Parlamentul Turciei, acolo unde mai multi parlamentari și-au imparțit pumni in timpul discursului unui parlamentar din Opozitie, care il acuzase pe presedintele turc Recep Erdogan ca nu respecta soldații turci care au murit in Siria, a transmis Reuters.Zeci de parlamentari…

- SUA sunt dispuse sa furnizeze Turciei, aliata in cadrul NATO, munitie alaturi de ajutor umanitar in nord-vestul Siriei, unde se adancesc tensiunile intre Ankara si Rusia, a declarat marti reprezentantul special al SUA pentru regiune, James Jeffrey, citat de Reuters. Intr-o conferinta de…

- Este urgent ca escaladarea militara din jurul orasului Idlib din Siria sa fie oprita, a declarat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, care a atras atentia ca Uniunea Europeana va lua in considerare "toate masurile necesare" pentru a-si proteja interesele de securitate, relateaza dpa, citata…

- Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa, a declarat un inalt oficial turc, in timp ce Ankara a raspuns vineri la uciderea a 33 de soldati turci intr-un atac aerian al fortelor guvernamentale siriene in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, relateaza Reuters, conform agerpres.ro.…

- Procurorii turci care efectueaza o ancheta la Ministerul Justitiei si in interiorul armatei au ordonat marti arestarea a 228 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua Gulen, despre care Ankara sustine ca s-a aflat in spatele tentativei de puci din iulie 2016, informeaza Reuters, citata de Agerpres.In…

- Procurorii turci care efectueaza o ancheta la Ministerul Justitiei si in interiorul armatei au ordonat marti arestarea a 228 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua Gulen, despre care Ankara sustine ca s-a aflat in spatele tentativei de puci din iulie 2016, informeaza Reuters, citata de Agerpres.In…

- Campaniile recente au dus la tensionarea relațiilor intre Ankara și Moscova, care susțin parți opuse in conflictul sirian. Erdogan a reiterat ca Turcia nu poate face fața unui nou val de imigranți. Acesta a declarat ca Ankara nu va permite noi amenințari la granițele sale, chiar daca trebuie sa recurga…