- Intr-o cauza disjunsa din dosarul mediatizat prin comunicatele nr. 952/VIII/3, 954/VIII/3 din 04 octombrie 2023 și 958/VIII/3 din 5 octombrie 2023, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpaților:…

- Trei inspectoare de munca din județul Bihor au fost prinse in flagrant in timp ce luau mita de la patronul unei firme oradene. Femeile au fost condamnate la inchisoare cu suspendare. Ce sume cereau angajatele. Inspectoare de munca, prinse in flagrant cand luau mita de la un om de afaceri Femeile ar…

- La data de 22.01.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Oradea au dispus retinerea a 3 inculpati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, trafic de droguri de risc si efectuare…

- In data de 13 ianuarie 2024, la Colegiul Național „ Gheorghe Șincai” din Baia Mare, s-a desfașurat cea de-a XIII-a ediție a Concursului Interjudețean de Matematica „Argument”. Județul Salaj a fost reprezentat de un lot alcatuit din 15 elevi, de la Colegiul Național „Silvania” Zalau, insoțiți de doamna…