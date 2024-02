Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 38 de ani si trei tineri cu varstele cuprinse intre 18 si 29 de ani au fost retinuti de politisti dupa ce s-au luat la bataie cu alte persoane in parcarea unui mall din Deva, a informat joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara.

- La data 31 ianuarie 2024, in jurul orei 12:30, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la faptul ca mai mulți tineri care se aflau in parcarea unui centru comercial din Deva, pe fondul unor discuții in contradictoriu, au fost implicați intr-un conflict spontan. Doi dintre tineri,…

- O batrana in varsta de 79 ani a fost accidentata, marti, de un autoturism, pe o trecere de pietoni din municipiul Piatra-Neamt, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce o femeie, in varsta de…

- Doi tineri din comuna Miroslovesti au fost retinuti de politisti dupa ce au furat din casa unei batrane, din comuna Savinesti, 20.000 lei si 1.300 euro, a informat, astazi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Furtul a avut loc pe 28 decembrie 2023, atunci cand unul dintre suspecti a pretins…

- Cei doi barbați au fost reținuți pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și pentru amenințare in cazul semnalat, joi, de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Valcea, dupa apariția in spațiul public a unor imagini cu indivizi care foloseau o maceta pentru a amenința alte persoane intr-un mag

- O femeie a fost injunghiata, astazi dimineața, de catre soțul ei in cladirea Primariei Belcești din județul Iași, suferind rani la nivelul spatelui, anunța Inspectoratul de Poliție Județean. Victima, aflata in stare de semiconștiența, a fost imediat preluata de un elicopter SMURD și transportata la…

- In ziua de 20 noiembrie a.c., politistii din cadrul Poliției municipiul Buzau au reținut pentru 24 de ore un buzoian, sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Incidentul a fost sesizat prin S.N.U.A.U.112, in data de 19 noiembrie a.c.,…