Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii din Timișoara fac duminica 44 de percheziții domiciliare și la punctele de lucru ale unor firme din județele Alba, Bihor, Hunedoara și Sibiu intr-un dosar in care sunt vizate persoane care ar fi introdus ilegal in țara peste 1.500

- Sapte persoane au fost conduse la sectia de politie pentru audieri si ulterior trei au fost retinute pentru 24 de ore, in urma unui conflict izbucnit, sambata seara, pe strada Tabacari din municipiul Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- Politistii din Hunedoara au deschis o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 38 de ani a sesizat ca i-a fost incendiat autoturismul, intr-o parcare de pe o strada din Petrosani, potrivit news.ro.”Politia Municipiului Petrosani a fost sesizata de o femeie din localitate despre faptul ca i-a fost incendiat…

- Pericol de explozie langa Pitești: conducta de gaz avariata /Pompierii intervin de urgența in comuna Bascov, in cazul unei conducte de gaze avariata, informeaza Mediafax! Este al doilea pericol de explozie in ultimele doua zile, in aceeași zona!Și de aceasta data, la fața locului, pe strada Serelor,…

- In data de 28 august 2023, in jurul orei 22:30, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata de un barbat de 38 de ani, din Petroșani, cu privire la faptul ca a fost amenințat de mai multe persoane, pe o strada din Petroșani. In cel mai scurt timp, la fața locului s-a deplasat un echipaj…

- In data de 28 august 2023, in jurul orei 22:30, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata de un barbat de 38 de ani, din Petroșani, cu privire la faptul ca a fost amenințat de mai multe persoane, pe o strada din Petroșani. In cel mai scurt timp, la fața locului s-a deplasat un echipaj…

- Pompierii din Petrosani si ai Garzii de Interventie Baru au intervenit in aceasta dimineata la un grav accident produs pe DN 66, in localitatea Banita, din judetul Hunedoara. O masina a intrat in parapet iar in urma impactului doua dintre cele patru persoane aflate in masina au ramas incarcerate. Salvatorii…