Bataie de strada in Siriu – sase barbati au fost retinuti!

- Trei barbați au fost reținuți de polițiștii bacauani, dupa ce au dat buzna in curtea unui barbat din comuna Balcani și l-au luat la bataie. Pe 31 august, polițiștii Sectiei 2 Politie Rurala Moinești au reținut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța și au introdus in Arestul IPJ Bacau, trei barbați,…

- La data de 24 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au reținut pentru 24 de ore doi barbați, de 19 și 33 de ani, din județul Cluj, cercetați pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. ”In fapt, la data de 6 august a.c., in jurul orei 14.00, cei doi sunt banuiți…

- Scandalul de la Costinești se muta in Vaslui! Bataie intre mai multe persoane: 11 barbati, retinuti11 barbati din orasul Murgeni au fost retinuti de politisti dupa ce s-au luat la bataie si au provocat distrugeri, in localitatea Simila din comuna Zorleni, politistii fiind nevoiti sa traga mai multe…

- Scandal uriaș, marți seara, pe o strada din orașul Titu! Mai mulți barbați s-au luat la bataie pe strada Garii și s-ar fi agresat reciproc. Mai mult de atat, scandalagii au tulburat ordinea și liniștea publica. In urma conflictului imens, șase barbați au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiști.…

- Patru barbați au fost reținuți de polițiști, miercuri seara, dupa bataie din data de 15 august petrecuta pe plaja din Constinești intre un grup de persoane, polițiști și jandarmi. O parte din incident a fost filmat și imaginile au fost postate pe rețelele sociale. In imagini se vede conflictul intre…

- Bataie in plina strada la Titu, șase barbați au fost reținuți sub aspectul savarșirii infracțiunilor de incaierare și tulburarea ordinii și liniștii publice La data de 16 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu s-au sesizat din oficiu sub aspectul savarșirii infracțiunilor de incaierare…

- O bataie generala, inregistrata la Calvini, s-a lasat cu rețineri, ordine de protecție și spitalizarea mai multor persoane, sambata seara. ,,Politistii din cadrul Secției de poliție rurala Cislau au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe un drum satesc din Calvini are loc un conflict…

- La data de 24 iunie a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 12 Poliție Rurala Tartașești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, pe numele a trei barbați, cu varste cuprinse intre 21 și 58 de ani, din județul Buzau, au fost emise…