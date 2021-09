Bătaie cu crose de golf, în traficul din București – VIDEO Mai mulți oameni s-au luat la bataie in trafic, in cartierul bucureștean Rahova. In timpul scandalului au scos și o crosa de golf. Imaginile au fost facute publice de Sindicatul Polițiștilor Europol . Se pare ca scandalul dintre doi indivizi ar fi pornit de la șicanele din trafic. Imaginile care urmeaza va pot afecta emoțional. Camerele video au surprins incaierarea pe o strada circulata a cartierului Rahova. In plin trafic, șoferii au coborat de la volan și și-au disputat cursa intr-un mod violent. Crosa de golf, folosita ca arma Au apelat și la o crosa de golf. Un barbat atacat se prabușește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

