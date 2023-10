Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și jandarmii au facut, vineri noaptea, un control la un club din zona Lacul Tei. In magazia din spatele barului au fost gasite 4 bastoane telescopice și 4 spray-uri iritant-lacrimogene.

- Video ! Urmarire in București! Un șofer fara permis a facut slalom printre polițiștiUn șofer fara permis a fugit de polițiștii din Capitala care l-au urmarit in trafic și nu puțin a lipsit ca acesta sa treaca cu autoturismul peste agenți. La data de 02 octombrie 2023, ora 15.25, polițiști…

- Politistii prahoveni solicita ajutorul cetatenilor pentru gasirea unei tinere in varsta de 26 de ani despre care familia nu mai stie nimic de aproximativ doua luni. Femeia a plecat in iulie de la o adresa din Capitala si nu a ajuns niciodata la rude sau prieteni. Disparitia a fost anuntata la sfarsitul…

- Au loc noi audieri in dosarul fetiței care a fost gasita moarta in canapea, intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei. Mama fetei a dat declarații anchetatorilor de la Serviciul Omoruri din Capitala. Surse din ancheta spun ca astazi va mai fi audiata o persoana ale carei amprente au fost gasite…

- In urma perchezițiilor efectuate in data de 12 septembrie au fost descoperite zeci de arme letale și neletale, deținute legal și ilegal. De asemenea, anchetatorii au mai gasit zeci de kilograme de carne de vanat, dar și doua vulpi și o caprioara, care au fost eliberate in mediul lor natural. 15 arme…

- Forțele de ordine au intervenit in aceasta dimineața pe plaja din Eforie Nord, acolo unde a fost arborat steagul roșu de catre salvamari, din cauza valurilor și a curenților puternici. Turiștii nu au vrut sa asculte de salvamari și au insistat sa intre in apa, in pofida avertismentelor acestora, astfel…

- Polițiștii din Capitala au facut semnal de oprire a unei mașini, iar la vederea oamenilor legii șoferul a accelerat. Polițiștii au aflat ca in mașina erau droguri. Unul dintre barbați aflați in mașina a fost arestat preventiv.Polițiști din cadrul Secției 9 Poliție au observat in trafic un autoturism…