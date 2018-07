Bastilia nu a căzut în fața croaților, Franța, noua Campioană Mondială - Foto CHIȘINAU, 15 iul — Sputnik. Au fost suficiente câteva minute pentru a înțelege ce arme a decis sa foloseasca fiecare dintre adversare în marea finala. Croații au procedat la un presing insistent și agresiv, francezii au ales espectativa, contraatacul și miza pe fazele fixe. Prima dintre ele, în minutul 19, s-a încheiat dramatic pentru balcanici, Mario Mandzukic a trimis cu capul în propria poarta. © Sputnik / Михаил КорытовPrimul autogol din istoria finalelor de Campionat mondial © Sputnik / Михаил КорытовPrimul autogol din istoria finalelor de Campionat mondial Nic pentru o clipa nu a aparut gândul ca acest autogol,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

