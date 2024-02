Dumitru Micu a fost un critic literar in banca lui. Dar a lasat o carte de memorii – „Sfarșit și inceput de mileniu” – deloc confortabila pentru scriitori și mai ales pentru profesorii de la Facultatea de Filologie. Cartea a trecut neobservata, nu s-a scris mai nimic despre ea – așa procedeaza intelectualii noștri subțiri […] The post Basescu și Xi Jinping first appeared on Ziarul National .