Băsescu se ia de Diana Șoșoacă: Ar fi buna de șefă de galerie la Dinamo Fostul Traian Basescu a apreciat, la Realitatea PLUS, ca partidul parlamentar AUR este format din „semidocți” care folosesc „vadimisme”, nu au nimic de spus in politica și ar prabuși țara daca ar ajunge la guvernare. „Cred ca doamna senator Sosoaca ( Diana Șoșoaca, n.red) ar fi buna de sefa de galerie la Dinamo si Simion sef de galerie la Steaua. Martusisesc ca, in ziua votului, cand vedeam ca nu intra PMP in alegeri, am intrebat: "Ce partid e asta? AUR asta? Cine sunt ei?" Au aparut peste noapte cu un suport extraordinar in Diaspora. Nu cred ca au ceva de spus tarii, in afara de vadimisme n-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

