Băsescu îi cere preşedintelui Iohannis să reinstaureze starea de urgenţă: "Starea de alertă a fost golită de orice conţinut" „Cer revenirea la starea de urgenta. Este singura solutie, nu vad alta, atat timp cat starea de alerta a fost golita de orice continut. N-are ce cauta in actiunea guvernamentala. Trebuia sa se ramana la starea de urgenta prin decret. Nici macar cele mai civilizate state n-au reusit sa rezolve problema prin autoizolare voluntara”, a spus Traian Basescu, adaugand ca, daca aceasta epidemie ar fi izbucnit in perioada in care el se afla la conducerea tarii, ar fi reintrodus fara sa stea pe ganduri starea de urgenta: "Daca in mandatul meu se intampla o astfel de eroare de relaxare, inainte ca populatia… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

