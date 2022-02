Băsescu, discurs cu ecouri în Europa: cele 3 soluții pentru a stopa Rusia VIDEO Fostul președinte Traian Basescu, in prezent europarlamentar, a susținut un discurs in plenul Parlamentului European, pe tema situației din Estul Europei. Basescu a explicat faptul ca pretențiile Rusiei indica faptul ca Moscova iși dorește revenirea la epoca sferelor de influența, iar singurele masuri pentru securitatea Europei sunt cele de descurajare a Rusiei și incetarea compromisurilor. ”Pretenția Kremlinului de a negocia cu NATO și SUA o noua arhitectura de securitate in Europa, prin restabilirea zonelor de influența din timpul URSS, arata negarea de catre Rusia a dreptului suveran al statelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

