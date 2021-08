Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a fost invinsa de Letonia cu scorul de 79-69 (15-17, 30-13, 11-14, 23-25), miercuri seara, la Riga, intr-un meci din Grupa D a precalificarilor pentru Cupa Mondiala FIBA din 2023. Tricolorii au cedat dupa 72-108 cu Letonia si 72-77 cu Belarus, dar…

- Naționala masculina de baschet a Romaniei va juca miercuri, 11 august, de la ora 19:30, la Riga, capitala Letoniei, contra formației țarii gazda, intr-un meci din grupa D contand pentru faza a doua a precalificarilor FIBA Basketball World Cup 2023, zona Europa. „Vulturii", antrenati de Tudor Costescu,…

- Naționala masculina de baschet a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European EuroBasket 2022, ce va fi gazduit de Cehia, Georgia, Italia și Germania, in intervalul 1-18 septembrie. „Vulturii", antrenati de Tudor Costescu, joaca insa in cea de-a doua faza a precalificarilor FIBA Basketball World…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a inceput, la Bucuresti, pregatirile pentru participarea in cadrul Grupei D din FIBA Basketball World Cup European Pre-Qualifiers, meciurile cu Letonia si Belarus fiind programate sa se desfasoare in „bula” de la Riga, in perioada 7-13 august 2021. Pentru aceasta…

- Naționala de fotbal Under 23 a Romaniei a invins, joi, cu scorul de 1-0, formația similara a Hondurasului, intr-un meci din grupa B a turneului olimpic de la Tokyo. Tricolorii și-au adjudecat victoria, in urma autogolului semnat de Oliva, in minutul 45+1. In celalalt joc din grupa, Noua Zeelanda a trecut,…

- Naționala de fotbal Under 23 a Romaniei intalnește, joi, 22 iulie, de la ora 14.00, la Kashima, formația similara a Hondurasului, intr-un meci din grupa B a turneului olimpic de la Tokyo. Partida, ce va fi arbitrata de o brigada din Uruguay, va fi transmisa, in direct, de Eurosport și de Radio Romania…

- Din 25 iunie, se deschide ștrandul Lacul Ursu pentru sezonul de vara 2021. DEschiderea are loc la ora 10:00. Apa are o temperatura de 28˚C la suprafața și 39˚C la o adancime de 1,5 metri. Anul acesta, Lacul Ursu, cel mai mare lac sarat helioterm din Europa, a implinit 146 de existența. Cu o suprafața…

- Naționala masculina de baschet a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European EuroBasket 2022, ce va fi gazduit de Cehia, Georgia, Italia și Germania, in intervalul 1-18 septembrie. „Vulturii", antrenati de Tudor Costescu, vor juca insa in cea de-a doua faza a precalificarilor FIBA Basketball…