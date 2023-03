Stiri pe aceeasi tema

- CSM Constanta a castigat partida cu CSM Vaslui, scor 38-24, la capatul a doua reprize diferite ca ritm, distantandu-se pe final, si a revenit pe locul doi in clasament. Ayar Murtaza a debutat cu gol in Liga Nationala la 17 ani, tanarul jucator al Constantei facand astfel primul pas cu dreptul in esalonul…

- CSM Tg.Mureș disputa, miercuri, al doilea meci din grupa locurilor 11-18 a Ligii Naționale de baschet masculin. Formația antrenata de George Trif intalnește, de la ora 17.00, in deplasare, pe Laguna București. Mureșenii, care au aratat accederea in grupa locurilor 1-10 dupa ce s-au clasat doar pe locul…

- Campioana en titre la baschet fete, Sepsi Sf.Gheorghe, a bifat, sambata seara, pe teren propriu, a 15-a victorie consecutiva din actuala stagiune a Ligii Naționale, 105-67 cu Rapid București. Formația covasneana conduce in clasament cu 28 puncte, fiind urmata de Baschet Arad cu 25 puncte. In cadrul…

- CSU Targu Mureș incepe anul cu o victorie de 3 puncte in grupa „Elita" a Campionatului Național de junioare! „In jocul de duminica (15 decembrie, vs. CTF Mihai I București), am intalnit o echipa combativa, care frecvent ne-a pus in dificultate și ne-a aratat ca mai avem de muncit. Dar rezultatul ne…

- CSM Tg.Mureș va intalni, sambata, in deplasare, pe Rapid București, intr-un meci din cea de-a 15-a etapa a Ligii Naționale de baschet masculin, Conferința A. Inaintea acestui joc, programat de la ora 18.00, in sala Rapid, mureșenii se claseaza pe locul VII cu 18 puncte, iar formația bucureșteana ocupa…

- CSM Tg.Mureș o are ca adversara, duminica, 8 ianuarie, pe teren propriu, de la ora 17.00, pe CSM Tg.Jiu, intr-un meci din cea de-a 14-a etapa a Ligii Naționale de baschet masculin, Conferința A. Mureșenii se prezinta la acest joc cu un moral bun, dupa victoria obținuta, miercuri, la Ploiești, scor 78-73.…

- Doua persoane au fost reținute pentru 24 de ore de polițiștti, in urma cercetatorilor efectuate intr-un dosar penal intocmit pentru lipsire de libertate in mod ilegal, lovire sau alte violențe și furt calificat, informeaza IPJ Mureș. In acest caz, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș…

- CSM Miercurea Ciuc a pierdut, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 99-77, in fața formației CSM Petrolul Ploiești, intr-un meci din cea de-a 12-a etapa a Ligii Naționale de baschet masculin. Harghitenii se mențin pe locul VII in Conferința A, cu 12 puncte, in timp ce gruparea prahoveana se afla…