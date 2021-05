Stiri pe aceeasi tema

- Pontul zilei de la pariuri ne aduce un bilet în care avem mai multe sporturi: tenis, fotbal și chiar baschet. În desfașurare se afla turneul de la Geneva, unul în care a avut loc deja prima surpriza: Roger Federer (mare favorit) fiind învins de Pablo Andujar.TENISFeliciano…

- Stephen Curry a facut din nou spectacol în NBA și a reușit 46 de puncte în victoria lui Golden State Warriors contra lui Memphis Grizzlies. Conducatorul de joc a terminat sezonul regulat cu cele mai multe puncte marcate. Curry a încheiat sezonul regulat în NBA cu o medie…

- Campioana en titre Los Angeles Lakers, condusa de Anthony Davis, a obtinut o victorie convingatoare in fata lui Phoenix Suns, una din pretendentele la titlu din acest sezon, impunandu-se cu 123-110, duminica, pe propriul teren, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA),…

- ”King” James s-a reaccidentat la doar doua meciuri dupa revenire. Starul din NBA nu mai jucase din 20 martie, dupa o entorsa la glezna dreapta. Pe 30 aprilie, contra lui Sacramento Kings, James a revenit pe parchet pentru echipa sa. Cele 16 puncte marcate în 32 de minute de…

- Boston Celtics a reusit sambata a sasea victorie consecutiva in Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), impunandu-se cu 119-114 in duelul cu Golden State Warriors, transmite AFP. Celtics a castigat gratie unui Jayson Tatum in verva, autor a 44 de puncte. De partea cealalta, Stephen Curry,…

- Los Angeles Lakers, campioana en titre a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), s-a impus la limita, 96-93, duminica pe propriul teren, in fata echipei Orlando Magic, penultima clasata in Conferinta de Est. In continuare fara superstarul LeBron James, accidentat la glezna…

- Golden State Warriors, care venea dupa patru infrangeri consecutive, a reusit o victorie fara drept de apel in fata lui Utah Jazz, liderul Conferintei de Vest, cu 131-119, duminica, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA). Stephen Curry a fost artizanul victoriei…

- All Star Game NBA va avea loc in data de 7 martie, la Atlanta, in State Farm Arena, a anuntat National Basketball Association potrivit news.ro. Pentru prima data, intreg evenimentul, cu concursurile aditionale, care in mod normal se desfasura pe parcursul unui weekend, va avea loc intr-o zi.…