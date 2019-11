Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Stiinta Bucuresti a invins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 80-73 (27-12, 17-17, 13-28, 23-16), luni seara, in Sosea Stefan cel Mare, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii Nationale de baschet masculin.

- Jelena Trifunovic (28 ani) a semnat cu SCM Rm. Valcea, transferul fiind anunțat dupa meciul de sambata dintre SCM Craiova și U Cluj (23-22), din cadrul Ligii Naționale. De altfel, jucatoarea din Serbia a și evoluat in aceasta partida pentru formația din Banie, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noua…

- Steaua Bucuresti a reusit a doua sa victorie in actualul campionat, 94-81 (26-17, 20-14, 23-23, 25-27) cu BCMU FC Arges Pitesti, pe teren propriu, vineri, in etapa a 5-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Keith Charles Clanton, cu 25 puncte, 17 recuperari, a fost cel mai bun de la ''ros-albastri''.…

- Dinamo Stiinta Bucuresti a invins-o in deplasare pe CS SCM Timisoara cu scorul de 81-64 (20-16, 23-13, 17-24, 21-11), luni seara, intr-un meci din etapa a patra a Ligii Nationale de baschet masculin. Dinamo a reusit prima victorie in acest sezon, iar banatenii au pierdut al doilea meci…

- CS SCM Timisoara a invins-o dramatic pe Steaua Bucuresti, cu scorul de 83-81 (18-25, 21-24, 17-12, 27-20), luni, in deplasare, intr-o partida din etapa a treia a Ligii Nationale de baschet masculin. Steaua a facut o prima jumatate de meci foarte buna si conducea cu 49-39 pe tabela, dupa…

- Echipa de baschet masculin Steaua Bucuresti a invins sambata, pe teren propriu, campioana en-titre, CSM Oradea, cu scorul de 85-83 (43-42), in primul meci din stagiunea 2019-2020. Pe banca tehnica a Stelei a debutat Catalin Burlacu, fost international al Romaniei, potrivit news.ro.Principalii…

- FCSB și Dinamo se intalnesc sambata, de la ora 20:30, in derby-ul etapei a 12-a din Liga 1. „Roș-albaștrii” par sa iși fi reintrat in ritm dupa venirea lui Bogdan Argeș Vintila. Dupa un parcurs dezastruos, FCSB a bifat patru victorii și o remiza in ultimele cinci partide, deși a avut de infruntat principalele…

- PLUS, partidul condus de Dacian Cioloș, este primul partid din Romania, care iși asuma dezbateri publice pentru viitoare masuri de guvernare cuprinse in documentul PLUS ACUM si ne dorim acest schimb de idei cu cetațeni, administrații publice, organizațiile non-guvernamentale si partidele politice, pentru…