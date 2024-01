Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova va debuta in acest weekend in play-out-ul Ligii Nationale de Baschet Basculin, faza a competitiei in care nu a mai participat. Formatia lui Yiannaras Panayiotis joaca pe terenul formatiei Municipal Galati, sambata, de la ora 18.30. SCMU Craiova intra in acest…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova a pierdut cu scorul de 70-84 meciul jucat in deplasare, la Tg.Mureș, dar desfasurarea meciului a fost umbrita de o bataie generala in ultimele 10 minute ale partidei. Nimeni nu a avut de suferit fizic in urma incaierarii, dar nu mai putin de cinci sportivi au…

- SCMU Craiova continua prestatiile mai mult decat modeste din acest sezon si incheie anul in aceeasi nota cu debutul in campionat. Formatia pregatita de Vitaly Stepanovski a cedat la scor pe terenul celor de la FC Arges, 62-91 si astfel a inregistrat cel de-al saptelea esec in 12 partide disputate. Partida…

- Baschetbaliștii de la SCMU Craiova continua sa-și dezamageasca fanii prin rezultatele modeste și prin inconstanța de la nivelul parchetului. Formația din Banie a pierdut și duelul cu CSU Sibiu, din propriul fief, scor 76-79, asta dupa ce s-au aflat la conducere pe tabela o buna parte din meci. Finalul…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a obținut un nou succes de trei puncte in Divizia A1. Formația pregatita de Danuț Pascu a invins-o sambata seara pe Unirea Dej, in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“ cu scorul de 3-0 (25-16, 25-13, 25-16) și astfel și-a consolidat poziția a patra in clasament,…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova sunt in fata unui duel extrem de important, de aceasta data in Europa. Formatia pregatita de Danut Pascu va disputa miercuri, de la ora 19.00, meciul retur cu Radnicki, din faza 16-imilor CEV Cup. Partida se va disputa in Sala Polivalenta din Banie. Craiovenii sunt intr-o…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova s-a impus in partida susținuta vineri seara, in deplasare, scor 86-74, in fața formației CSM Petrolul Ploiești. Meciul a contat pentru etapa a 9-a din Liga Naționala de Baschet și a avut nevoie de prelungiri. Pe sferturi, tabela a indicat astfel: 16-12, 17-16,…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au avut parte de un meci facil vineri dupa masa, in Sala Polivalenta din Banie. Formația olteana a dispus cu scorul de 3-0 (25-15, 25-16, 25-13) de modesta echipa a Universitații Cluj și a bifat, astfel, cel de-al patrulea succes din actuala ediție a campionatului. Partida…