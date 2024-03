Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gheorghe, una dintre cele mai iubite și talentate artiste din Romania, iși incanta fanii cu o piesa sensibila destinata celui mai bun om din viața noastra. Pentru acest single, primul pe care artista il dezvaluie de pe urmatorul album pop al sau ce urmeaza sa fie lansat in cadrul concertului aniversar…

- Atacantul kosovar Astrit Selmani (26 de ani), fotbalist cu 5 selecții in naționala statului Kosovo, a sosit in Romania și a dat primele declarații in calitate de jucator al lui Dinamo. El a fost prezentat oficial sambata și e „salvatorul” pe care „cainii” il așteptau in atac, capitol la care sufera…

- Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, spune ca Vladislav Blanuța nu e departe de un transfer afara, intr-un campionat important. Atacantul de 22 de ani a fost achiziționat definitiv in vara de olteni, de la Pescara, in schimbul a 250.000 de euro. Convocat de Daniel Pancu la naționala de tineret a Romaniei,…

- Daniel Pancu, selecționerul Romaniei U21, l-a laudat pe Catalin Vulturar (19 ani), mijlocașul central care va ajunge la Rapid de la Lecce. Pancu il are sub comanda pe Vulturar la naționala de tineret și a oferit 6 detalii despre mijlocașul de la Lecce. Daniel Pancu il lauda pe Catalin Vulturar, ultimul…

- Basarab Panduru s-a convins si i-a stabilit suma de transfer lui Darius Olaru! Capitanul lui FCSB a facut spectacol in duelul de pe Arena Nationala cu UTA, castigat de echipa lui Elias Charalambous cu 4-0. Olaru a marcat primele trei goluri ale ros-albastrilor si a bifat primul hat-trick al carierei…

- Fostul internațional Basarab Panduru a urmarit amicalul de duminica al celor de la FCSB, caștigat cu 3-1 de roș-albaștri in fața celor de la LASK Linz și l-a laudat pe brazilianul Luis Phelipe (23 de ani) pentru prestația avuta. Brazilianul venit pe 200.000 de euro de la Iași s-a remarcat inca din primul…

- La jumatatea sezonului competițional, CFR Cluj se situeaza pe locul secund in clasamentul ligii 1, la o distanța de 8 puncte fața de liderul actual, FCSB. Dupa desfașurarea a 21 de etape, batalia pentru titlu se intensifica.Pentru a recupera din aceasta diferența, oficialii clubului au facut deja primele…

- Dinamo forțeaza reabilitarea in defensiva cu un stoper fara angajament din august 2023! Pe nepusa masa, „cainii” au anunțat inregimentarea lui Darko Velkovski, 28 de ani, fundaș central cu experiența in fotbalul croat. Velkovski e un fotbalist agreat de Zeljko Kopic și adus in Romania la insistențele…