Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (64 de ani) a anunțat primele cinci plecari de la FCSB. Joonas Tamm, Valentin Crețu, Deian Sorescu, Boban Nikolov și Billel Omrani se vor desparți de echipa la finalul sezonului, toți liberi de contract.Dezamagit ca a ratat din nou caștigarea titlului, Gigi Becali a decis sa nu le prelungeasca…

- Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, a oferit prima reacție dupa ce formația sa a pierdut titlul, in urma infrangerii suferite cu Farul, 2-3. FCSB a condus la Ovidiu , cu 2-0, dar nu a reușit sa conserve avantajul de pe tabela. Andrei Cordea, Andrea Compagno, Ovidiu Popescu, Deian Sorescu și Iulian…

- Dupa infrangerea cu Farul, 2-3, care a trimis titlul catre trupa lui Gigi Becali, patronul FCSB, anunța ca Dupa ce a ratat titlul, dupa 2-3 cu Farul, Gigi Becali e decis sa renunțe la o parte dintre jucatorii. Patronul FCSB anunța ca jucatorii care-și termina contractul la finalul acestui sezon vor…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a fost extrem de nervos dupa ce formația sa a pierdut titlul, la capatul meciului cu Farul, 2-3. Azi, imediat dupa meci, omul de afaceri a criticat prestația jucatorilor sai, carora le-a reproșat faptul ca nu au putut sa conserve avantajul de 2-0, pe care il aveau in minutul…

- Gigi Becali nu crede ca Nelutu Varga iese din fotbal si se va retrage de la CFR Cluj. Patronul celor de la CFR Cluj a anuntat, imediat dupa derby-ul cu Universitatea Craiova, ca nu va mai investi in fotbal. Gigi Becali crede ca Nelutu Varga nu se poate retrage pentru ca nu ii va da […] The post Gigi…

- Gigi Becali este convins ca FCSB va deveni campioana Romaniei, dupa o pauza de opt ani. Patronul ros-albastrilor si-a facut toate calculele si nu crede ca echipa lui va mai putea fi oprita de Farul sau de CFR Cluj. Latifundiarul din Pipera a anuntat si de ce a devenit atat de increzator. Programul meciurilor…

- Elias Charalambous este ironizat de Basarab Panduru, inaintea meciului Sepsi – FCSB. Fostul internațional s-a amuzat foarte tare cand a auzit declarațiile noului antrenor principal care a spus ca el se va ocupa de tot la echipa, in condițiile in care se știe ca Mihai Pintilii pregatește jucatorii, iar…

- De evoluția din ultimele 9 etape ramase depind contractele a cinci dintre fotbaliștii pe care Mihai Pintilii ii are in prezent la dispoziție la FCSB. Sunt șanse minime ca vreunul dintre ei sa mai continue și in sezonul viitor. Este vorba despre Valentin Crețu, Billel Omrani, Joonas Tamm, Boban Nikolov…