Stiri pe aceeasi tema

- Parc Residence Alpha SRL, o firma de imobiliare din Alba Iulia cu datorii de aproximativ 9.4 milioane de lei, intra in procedura de insolvența, in urma deciziei Tribunalului Alba, din data de 1 noiembrie 2023. Administratorul firmei, pana in urma cu cateva luni, a fost avocatul Ovidiu Jidveian, iar…

- Rasturnare de situație in afacerea Parc Residence Alpha de la Alba Iulia. Asociatul majoritar iși retrage cererea de insolvența Rasturnare de situație in controversata afacerea Parc Residence Alpha de la Alba Iulia. Olga Jidveian, asociatul majoritar, iși retrage cererea de insolvența. Documentul a…

- Afacerea avocatului Ovidiu Jidveian, in centrul unui scandal imobiliar uriaș, la Alba Iulia. ”Gaura” de milioane la Parc Residence La Alba Iulia se prefigureaza cel mai mare scandal imobiliar din istoria orașului. Un numar foarte mare de clienți așteapta un deznodamant al poveștii „Parc Residence”.…

- Un barbat a fost arestat preventiv, dupa ce a aruncat cu benzina in holul casei si pe fiul sau si apoi a dat foc. Flacarile care l-au cuprins pe baiat au fost stinse de mama sa. Victima a suferit arsuri pe o treime din suprafata corpului si a fost dusa la spital, potrivit News.ro. Un barbat, de 50…

- In data de 16 septembrie, pe drumul comunal din localitatea Solomon, polițiștii au oprit in trafic pentru control un autoturism condus de un localnic de 39 de ani. Intrucat acesta mirosea puternic a alcool, a fost testat cu aparatul etilotest. S-a constatat ca șoferul avea o concentrație alcoolica de…

- Mihai Chezan a reușit sa aduca la rang de arta jongleriile pe care le face in afacerile imobiliare. Dupa ce a scapat de dosarul penal de inșelaciune printr-o ințelegere cu omul de afaceri din domeniul imobiliarelor, clujeanul Dorin Bob, care a platit prejudiciul catre cei pacaliți in afacerea Tower,…

- Declarația lui Victor Ponta reprezinta opinie personala, care nu are legatura cu activitatea guvernului, transmite Executivul intr-un raspuns la o solicitare MEDIAFAX. Potrivit comunicatului, Ponta „nu are nicio putere de decizie la nivelul guvernului”.„Declarația domnului Victor Ponta reprezinta…

- Veniturile au crescut cu 3,1%, la 310,9 miliarde de yuani (43,01 miliarde de dolari), fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat vineri gigantul tehnologic din Shenzhen. Marja de profit a Huawei a crescut la 15%, cu un profit net de 46,6 miliarde de yuani, ceea ce reprezinta, conform calculelor…