- Inaugurarea cu mare fast a podului de la Braila a scos in evidența și faptul ca un mare baron PSD a cazut in dizgrația actualei conduceri a partidului. La inaugurarea podului de la Braila, o mulțime de politicieni și bagatori de seama s-au bulucit ca sa fie vazuți la TV in jurul „vedetelor” Iohannis,…

- Numirea lui Marcel Boloș ca ministru al Finanțelor a adus și o premiera inedita in politica romaneasca: un preot misionar celib, adica fara parohie și fara drept de a se casatori, a ajuns in conducerea a cinci ministere. Marcel Boloș a fost in 11 ani la butoanele a 5 ministere In primul guvern Ponta,…

- Ca sa mascheze neputința Gabrielei Firea, premierul desemnat Marcel Ciolacu va desființa Ministerul Sportului și va inființa o agenție pentru sport pentru o protejata a fostului primar al Capitalei. Ministerul Sportului nu va mai exista in viitorul cabinet Ciolacu, dar, in schimb, se va inființa o agenție…

- Controversatul ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, depune eforturi disperate ca directorul general al Agenției Domeniilor Statului (ADS), George Sava, sa ramana in funcție deși este in cercetat de DNA pentru o șpaga de 350.000 de euro. Noua moda de la ADS: Mita data cu imprumut…

- Așa zisul șef al masonilor, plagiatorul Ninel Radu Balanescu, și patru locotenenți de ai sai sunt protagoniștii unei premiere in masoneria romaneasca prin faptul ca au intrat in vizorul ANAF pentru oarece fapte penale. Plagiatorul Radu Balanescu in vizorul ANAF Pe rolul Tribunalului Prahova, la secția…

- In foarte scurt timp, Nicolae Ciuca va parasi funcția de premier, lasand locul reprezentantului PSD. Intr-o foarte scurta declarație de bilanț, primul ministru spune ca Executivul sau a reușit sa asigure o creștere economica de 4,7%, sa atraga fonduri europene record, și sa treaca peste problemele legate…

- Controversatul secretar general al Senatului, Mario-Ovidiu Oprea, vrea sa-și faca imagine de ziua copilului, atat el cat și președintele interimar Alina Gorghiu, printr-o modalitate inedita. Bani pentru limuzine-da, pentru copii-ba Cu ocazia zilei de 1 iunie, Senatul Romaniei va organiza o acțiune dedicata…

- De ceva timp a devenit o moda ca principalul culoar de acces catre peroanele Garii de Nord din București sa fie blocat de tarabe și astfel cea mai mare poarta feroviara a țarii a devenit un bazar asemanator cu cel din Piața Obor. 6 lei pe zi pentru o taraba in Gara de Nord Periodic, principalul culoar…