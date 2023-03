Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția a amanat votul din Parlament pentru șefia Autoritații Electorale Permanente. Procedura urmeaza sa se reia. Pana pe 17 martie se depun candidaturile pentru acest post, urmand ca in data de 24 martie sa fie audieri, iar in 28 martie sa fie votul. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sindicatele din educație au anunțat proteste incepand din martie. Ele ar putea culmina cu o greva generala in luna mai, daca Guvernul continua sa ignore situațiile cu care se confrunta cadrele didactice. Legile Educației vor incerca sa rezolve o parte din probleme sistemului. Angajații din invațamant…

- Faptul ca presa din Romania a transformat in stire elucubratiile unor puscariasi arata nivelul la care au ajuns discreditarile si atacurile politice marsave. Ce i-a deranjat mai mult pe stapanii Romaniei de au comandat acest atac, declaratiile politice prin care cer pace, dezvaluirile despre cutremurul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Parlament, ca lucrarile de adancire a canalului Bastroe, efectuate de ucraineni „categoric afecteaza” Delta Dunarii și ca Ucraina trebuie „sa intre in legalitate cat mai repede”, dar ca acest lucru nu influențeaza ajutorul oferit de Romania in contextul…

- 1. Ziariștii de la Antena 3 (neaparat Sienen) l-au sunat pe consilierul prezidențial Mihailo Podolyak, omul lui Zelenski, și l-au intrebat despre canalul Bastroe. Mai exact „de ce se fac lucrari de dragare ce ar putea pune in pericol Delta Dunarii ?”. Raspunsul m-a bucurat, nu ascund. „Avem alte prioritați,…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat Comisiei Europene sa iși prezinte poziția cu privire la cererea Ucrainei de a include brațele Chilia și Bistroe in rețeaua transeuropeana de transport. „La inceputul lunii februarie, autoritațile ucrainene au prezentat un plan de dragare a canalului navigabil…

- Doar 4 luni au mai ramas pana cand, la Palatul Victoria va ajunge alt premier. Potrivit ințelegerii din coaliția de guvernare, in luna mai, premierul Nicolae Ciuca iși va da demisia, moment in care pica tot cabinetul și se revine in Parlament cu un nou program de guvernare și un nou premier, de data…

- Dupa creșterea in sondaje a AUR-ului, tot mai mulți baroni PSD au inceput sa joace la doua capete, adica sa-și impuna oameni de ai loc in partidul lui George Simion. Unul dintre baronii PSD care vrea sa aiba control și in AUR este președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu. De cateva…