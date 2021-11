Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dancu, Mihai Tudose, Alexandru Rafila și Gabriela Firea sunt principalele nume vehiculate de social – democrați pentru noul guvern alaturi de liberali. Acestea au fost prezentate luni seara de Marcel Ciolacu care a spus ca decizia privind inceperea negocierilor cu PNL a fost luata fara discuții…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat intr-o emisiune TV luni seara ca alianța dintre PSD și PNL pentru guvernare ar trebui sa dureze cel puțin pana in 2024 și ca premierii nu mai trebuie schimbați de cateva ori pe an. „Noi am luat decizia de a avea negocieri cu PNL, UDMR și minoritați, asta…

- Ieșit de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu susține ca social- democrații nu vor susține un guvern minoritar și ca, in opinia sa, singura varianta ține de alegeri anticipate. „Am fost astazi la Cotroceni si i-am transmis presedintelui ca fara o majoritate transparenta in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca va propune in sedinta Consiliului Politic National al partidului ca social-democratii sa depuna o motiune de cenzura marti in cazul in care Curtea Constitutionala respinge motiunea depusa de USR PLUS si AUR. „Maine avem decizia CCR. Daca nu exista conflict,…

- Partidul Social Democrat vrea cu orice preț demiterea Guvernului Cițu. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, prezinta scenariile calculate de partidul sau pentru a pune pe faraș conducerea liberala aflata la conducerea țarii. Președintele social-democraților lanseaza acuzații dure. PSD are un plan-bomba pentru…

- Presedintele PNL, premierul Florin Citu, a vorbit, duminica, despre posibilitatea ca sustinatori ai lui Ludovic Orban sa faca parte din noua echipa de conducere a partidului. Premierul spune ca “fotbalul se joaca pe goluri, iar politica e pe voturi”, conform Agerpres. “Vreau sa va spun ca in fotbal…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca intenția lui Liviu Dragnea, de a-și face un nou partid, vine din „frustrare”. „Ar fi al treilea președinte PSD care și-ar face partid ca și Mircea Geoana și-a facut un partid și Victor Ponta. Daca doi n-au reușit, incearca și al treilea, poate reușește.…

- „Daca mi se face dosar penal, plec de la conducerea partidului”, a transmis miercuri seara Marcel Ciolacu. Președintele PSD uita ca are deja de doi ani un dosar penal pentru modul cum a obținut titlul de „Luptator cu rol determinant in Revoluția Romana”. „Daca mi se va face vreun dosar penal – care…