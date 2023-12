Un lider liberal influent, dar aflat in dizgrație, iși propune sa impuna un asociat al sau in conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara ( ASF ), chiar daca acesta nu beneficiaza de sprijinul conducerii PNL. Alin Chițu, protejatul lui Iulian Dumitrescu La inceputul saptamanii vor avea loc audierile și votul final in plenul Parlamentului pentru noua conducere a Autoritații de Supraveghere Financiara ( ASF ). Printre cei care vor fi audiați se numara și un candidat surpriza, fostul secretar de stat de la Ministerul Finanțelor, Alin Chițu, originar din Buzau. De remarcat este ca acesta și-a…