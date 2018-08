Stiri pe aceeasi tema

- ”Anunțul INS de marți este in linie cu așteptarile noastre. Ca prognoza punctuala, noi aveam 1.2% creștere trimestriala. Probabil ca pe partea de consum privat am stat mai bine. E drept ca și baza din primul trimestru era destul de jos și e posibil sa fi avut și un efect statistic de baza”, a explicat…

- Lovitura previzibila pentru programul economic PSD-Vâlcov, cresterea economica a încetinit. Fata de primul trimestru al anului, Produsul Intern Burt din al doilea trimestru a crescut cu 1,4%, iar dupa prima jumatate a anului cresetea este de 4%.

- 'Solicitam Guvernului sa pregateasca cu mare atentie rectificarea bugetara, sa reaseze bugetul pe datele reale din economie si sa corecteze toate deficitele structurale care afecteaza mecanismul constituirii si executiei bugetului de stat', a spus Orban, intr-o conferinta de presa. El a atras…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNP) si-a mai temperat asteptarile pe care le avea pentru acest an de la cresterea economica a Romaniei, estimand un avans de numai 5,5%, fata de prognoza initiala de 6,1%.

- Momentul prielnic pentru firmele de private equity din Europa Centrala ar trebui sa se mențina, arata rezultatele celui mai recent sondaj Deloitte Private Equity Confidence, publicate joi de compania de consultanța financiara., informeaza mediafax. Potrivit Deloitte, doua treimi dintre respondenți…

- Industria romaneasca a pierdut din viteza, un semn ingrijorator, avand in vedere ca urmeaza lunile de vara, perioada in care recuperarea cresterii este aproape imposibila, potrivit barometrului industrial lunar efectuat de IRSOP si SNSPA si publicat marti, transmite News.ro . In fiecare luna, IRSOP…

- Ratele calculate la ROBOR sunt mai mari acum si pentru ca salariile si veniturile sunt mai mari, cresterea economica e mai mare, iar Banca Nationala va prefera dobanda mai mare pe leu decat deprecierea acestuia, sustine Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice…

