“Aceste cifre se refera la persoanele care au cumparat sau comandat bunuri online in ultimele 3 luni din total persoane care utilizeaza internetul. De asemenea, 66,1% dintre femei au cumparat sau comandat bunuri online in ultimele 12 luni, comparativ cu 65,9% in cazul barbatilor”, a spus Pelivan. Cel mai des cumparate bunuri online in ultimele trei luni au fost articolele de imbracaminte si incaltaminte, cu o cota de 77,2%, numarul comenzilor fiind dominate de femei, cu o pondere de 56,4%. Pozitia a doua a revenit comenzilor plasate restaurantelor – 37,8% (femeile au o cota de 50,2%), iar locul…