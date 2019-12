Industria a intrat, in noiembrie, in cea de-a treia luna de scadere continua a activitatii si a ajuns la punctul de crestere zero, dar contractia de la sfarsitul anului este un tipar obisnuit in industria romaneasca, numai ca in 2019 anemia e mult mai pronuntata decat in ultimii doi ani, arata rezultatele Barometrului industrial, intocmit de Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) si IRSOP. Potrivit analizei, tiparul prezice ca depresia ar putea continua pana spre sfarsitul lunii ianuarie 2020. Managerii nu par a fi foarte ingrijorati de ritmul slab si au incredere ca peste…