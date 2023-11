Echipa Barnsley a fost exclusa din Cupa Angliei in acest sezon pentru ca a aliniat un jucator neeligibil in meciul castigat in primul tur cu Horsham, a anuntat miercuri Federatia engleza de Fotbal (FA), potrivit Reuters, potrivit news.ro.

Barnsley, echipa din League One, a invins cu 3-0 pe Horsham in aceasta luna, in Cupa Angliei.

"FA a sustinut ca jucatorul a fost ineligibil pentru acest meci, deoarece nu a fost inregistrat corect ....", a precizat FA intr-un comunicat. "Membrii subcomisiei au dispus ca Barnsley sa fie exclusa din competitie, iar Horsham sa avanseze in turul doi".