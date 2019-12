Uniunea Europeana ''va face maximum'' pentru a incheia un acord comercial post-Brexit cu Regatul Unit pana la finalul lui 2020, asa cum solicita premierul britanic Boris Johnson, a declarat marti, in Parlamentul European la Strasbourg, negociatorul european Michel Barnier, transmite AFP.



''Vom face maximum. Am obtinut claritatea ceruta cu privire la intentiile britanicilor si suntem gata sa avansam de partea europeana'', a dat asigurari Michel Barnier.



''Va trebui sa luam lucrurile in ordine: mai intai finalizarea procesului de ratificare…