Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Giuseppe Conte a promis duminica redeschiderea scolilor din tara sa in luna septembrie, subliniind ca o eventuala reluare a cursurilor in timpul verii ar fi pus in pericol ”sanatatea copiilor”, transmit AFP si Reuters, scrie Agerpres. ‘Scoala se afla in centrul gandurilor noastre si…

- Premierul italian susține ca “școala se afla in centrul gandurilor noastre si se va redeschide in septembrie. Toate scenariile pregatite de un comitet de experti prevad riscuri ridicate de contagiune in cazul redeschiderii scolilor inainte. Este in joc sanatatea copiilor nostri”. Citește și:Ludovic…

- Premierul italian Giuseppe Conte a promis duminica redeschiderea scolilor din tara sa in luna septembrie, subliniind ca o eventuala reluare a cursurilor in timpul verii ar fi pus in pericol ''sanatatea copiilor'', transmit AFP si Reuters.''Scoala se afla in centrul gandurilor noastre si se…

- Parlamentarii USR au votat joi, 16 aprilie, pentru prelungirea cu o luna a starii de urgența. USR considera ca aceasta este atitudinea raționala și responsabila in aceasta perioada dificila prin care trecem cu toții. „Sanatatea și siguranța oamenilor sunt prea importante ca sa le riscam din nerabdare,…

- Primarul Cristian Matei a anunțat ca administrația locala din Turda este in derularea procesului de implementare a modului de invațare online pentru elevii turdeni. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai multe zvonuri privind cazuri de imbolnaviri cu Coronavirus in zona Gherla, care circula in ultima perioada, au fost infirmate marți de responsabili – primarie, poliție, Direcția de Sanatate Publica. Au existat suspiciuni, la persoane care prezentau simptome asemanatoare, dar in urma testarii, rezultatele…

- Elevii claselor I A și B de la Colegiul Național ,,Johannes Honterus’‘ au avut, astazi, o lecție altfel despre colectare selectiva și reciclare, intr-un proiect inițiat de operatorul de salubritate Comprest, in parteneriat cu Primaria Brașov. Copiilor li s-a explicat care sunt tipurile de deșeuri reciclabile,…

- Masuri de prevenire a gripei in școlile din Zimnicea in Social / on 07/02/2020 at 11:05 / Primaria Zimnicea a distribuit școlilor din oraș maști de protecție și flacoane cu gel dezinfectant, pentru prevenirea apariției și raspandirii gripei sezoniere in randul elevilor și a cadrelor didactice, anunța…