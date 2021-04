Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca este nevoie de sustinerea tuturor partidelor pentru constructia de autostrazi in tara noastra prin Planul National de Redresare si Rezilienta, iar pentru Romania infrastructura rutiera este obligatie de dezvoltare. "In privinta construirii de…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca Romania nu e „deloc” in pericol sa piarda banii pentru Planul Național de Redresare și Reziliența. El a explicat la Digi24 ce proiecte au fost apreciate la Bruxelles și cele la care oficialii europeni au obiecții.

- Cristian Ghinea susține ca in ceea ce privește negocierile cu Comisia Europeana pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) „sunt unele probleme tehnice, sunt alte probleme politice”. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Cristian Ghinea spune ca pe mai multe componente din…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, luni, ca Planul National de Redresare si Rezilienta nu a fost respins de Comisia Europeana, iar specialistii lucreaza la detaliile cerute, mentionand ca pentru Romania infrastructura care gestioneaza apa este esentiala si este "oportun" ca o parte…

- "Planul Național de Redresare și Reziliența este in lucru, in plin proces de consultari cu Comisia Europeana. Nu este un document final, acum, cel pe care realizam consultarile și nu este trimis oficial la Bruxelles. De aceea, toate modificarile și observațiile pe care le primim in aceasta perioada…

- Romania NU va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii, iar componenta de infrastructura este in analiza. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR-PLUS), a prezentat la Bruxelles proiectul PNRR, insa Comisia…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat ca Planul National de Redresare si Rezilienta inseamna "sansa concreta" de dezvoltare si de reforma in Romania, cele 30 de miliarde de euro de care urmeaza sa beneficieze tara noastra fiind alocate in PNRR pe 30 de componente din domenii importante, precum educatie,…

- Comisia Europeana a prezentat saptamana trecuta Planul de acțiune privind Pilonul European al Drepturilor Sociale, Pilon unde domeniul „Educație” ocupa primul loc. In acest context, devine cu atat mai important ca Planul Național de Redresare și Reziliența pe care il va prezenta Romania sa propuna masuri…