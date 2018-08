Presedintele USR Dan Barna a declarat, joi, referindu-se la anuntul ministrului Justitiei de a propune o ordonanta de urgenta pentru revizuirea sentintelor, ca se incearca sa fie scoase in mod artificial, printr-o vointa politica, probe din dosare existente, iar persoane condamnate sa fie "albite", el reiterand ca Guvernul se comporta ca o casa de avocatura a infractorilor din Romania, dintre care unii in functii publice. "Declaratia de ieri a dlui ministru Tudorel Toader este in aceeasi linie a unui stat infractional, in care persoane cu probleme penale, multe dintre ele aflate in functii publice,…