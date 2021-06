Stiri pe aceeasi tema

- „Nu s-a ajuns deocamdata la un consens, dar am convenit sa continuam discutiile si sa fie amanat pentru moment", a spus Barna, la finalul sedintei coalitiei.Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat la randul sau ca mai sunt necesare discutii in coalitie, dar a adaugat ca ar putea sustine proiectul…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, luni seara, dupa ședința coaliției, ca ar fi de acord ca terenul de la Romexpo sa fie dat CCIR, cu condiția sa existe garanții ale statului. "Noi am atacat la CCR, impreuna cu USR, legea votata acum un an. CCR a spus ca nu exista probleme de neconstituționalitate.…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat luni ca in cadrul sedintei Biroului National al formatiunii a fost reiterat punctul de vedere conform caruia, prin transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a terenului de la Romexpo,…

- Investițiile masive facute de Sectorul 4 in ultimii ani in domeniul digitalizarii și al soluțiilor smart-city atrag deja noi oportunitați de dezvoltare. Astazi, 10 iunie a.c., primarul sectorului 4, Daniel Baluța, a primit vizita unei delegații a oamenilor de afaceri israelieni, care l-au insoțit…

- “Este o practica invechita din statul roman si mereu reluata de a avea anumite active, imobile, terenuri acordate cu titlu de folosinta gratuita sau o concesiune diverselor institutii, organizatii si dupa niste ani de zile oferirea in mod gratuit a acestor active. In momentul de fata, cand tema importanta…

- Iohannis a subliniat ca avizul conform al CSM este opozabil doar ministrului Justiției, nu și șefului statului.”Președintele nu sta in niciun fel de aviz conforn sau neconform. Daca avizul CSM devine conform, atunci CSM va putea refuza propunerea ministrului, nu pe președinte”, a declarat Iohannis,…

- „Alaturi de colegii mei din USR PLUS m-am opus de la bun inceput adoptarii acestei legi. Sustinem dezvoltarea. Ne opunem insa legilor date cu dedicatie, de pe urma carora castiga diferite grupuri de interese. Proprietatea statului trebuie valorificata transparent si printr-o licitatie deschisa adresata…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea legii care vizeaza transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a terenurilor proprietate privata a statului aflate, pana la data intrarii in vigoare a actului normativ, in folosinta gratuita…