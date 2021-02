„Guvernul Dancila aloca pentru educație cel mai mic buget din UE, raportat la PIB, aratand astfel cat de puțin prioritara este Educația pentru guvernarea curenta”, spunea in octombrie 2019, in programul sau electoral, Dan Barna, actual vicepremier in Guvernul Cițu. Barna nu a avut nicio poziție publica pana acum legata de alocarea de catre guvernul din care face parte a unui buget de doar 2,5% din PIB, mai mic decat bugetul pe care-l critica in programul sau electoral. „De aproape 10 ani, Legea Educației prevede obligativitatea alocarii a 6% din PIB pentru invațamant, dar niciun guvern nu a respectat…