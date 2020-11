Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți politicieni din Romania au transmis felicitari catre Joe Biden, dupa ce presa americana a scris ca democratul a caștigat alegerile locale. Marcel Ciolacu, Dan Barna sau Gabriela Firea au transmis mesaje dupa victoria oficialului american. Liderul USR, Dan Barna, a scris pe Facebook ca romanii…

- "Felicitari presedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Astept cu nerabdare sa consolidam in continuare puternicul si dinamicul nostru Parteneriat Strategic in toate dimensiunile sale. Romania va continua sa lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea si rezistenta comunitatii noastre…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a felicitat, sambata, pe candidatul democrat Joe Biden, sambata, pentru victoria obtinuta in alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a felicitat pe Twitter pe caștigatorul alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii, Joe Biden. Klaus Iohannis i-a trimis un mesaj președintelui ales al SUA. ”Felicitari președintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Aștept cu nerabdare sa consolidam…

- Si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a felicita pe cei doi castigatori. "Americanii si-au ales presedintele. Felicitari @JoeBiden si @KamalaHarris! Avem multe de facut pentru a depasi provocarile de azi. Haideti sa lucram impreuna!" Premierul britanic Boris Johnson ii felicita pe Joe Biden, pentru…

- Joe Biden va deveni al 46-lea președinte al Statelor Unite. Asta scrie CNN, dupa calcularea voturilor obținute in statul Pennsylvania. Dupa patru zile de suspans, cu cele 20 de voturi electorale din Pennsylvania, democratul a depașit pragul de 270 de voturi, atit cit este necesar pentru a-i fi proclamata…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- ALEGERI SUA 2020. Florida are 29 de electori, fiind o miza uriasa in batalia prezidentiala. Ptrivit estimarilor New York Times, la momentul numararii a 91% din voturi in Florida, Donald Trump era creditat cu un prcent de 50,6%, fata de 48,4% ale adversarului sau, democratul Joe Biden. Actualul presedinte…