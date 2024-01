Stiri pe aceeasi tema

- AVANPREMIERA… Bucurie mare pentru copiii din Vaslui. Gașca Zurli revine in oraș duminica, 14 ianuarie, la Happy Cinema, acolo unde va rula filmul „Superpietonii Zurli”. Vor avea loc doua vizionari speciale, in prezența personajelor, una de la ora 11:00, iar cealalta, de la ora 13:00. Prețul unui bilet…

- APROAPE DE ARMONIE… Aleșii locali ai municipiului Huși au avut ieri cea din urma ședința de Consiliu din acest an, iar primarul Ioan Ciupilan a vrut sa dea o nota mai festiva intrunirii, așezand pe masa vin spumant și cateva pișcoturi, in așa fel incat combatanții de peste an sa ciocneasca in armonie…

- AN ELECTORAL SCUMP… Primarul municipiului Barlad, Dumitru Boros, se plange constant ca bugetul este mic si pricajit! Cu mare uimire am descoperit ca, de fapt, lucrurile nu stau chiar asa. Consilierii barladeni vor analiza astazi (cu simt de raspundere speram!) un proiect de hotarare care urmeaza sa…

- IN LUCRU….Cu toate ca in cursul acestui an lucrarile de executie a Variantei Ocolitoare Barlad au fost accelerate, ritmul si mobilizarea de pe teren nu sunt totusi suficiente pentru ca acest tronson sa fie dat in trafic la finalul anului acesta, cum era prevazu! „Cu un progres lunar de sub 5%, primavara…

- ATENȚIE!… Aquavas SA Vaslui – Sucursala Barlad), va aduce la cunoștința ca maine, 15 noiembrie, intre orele 09.00 – 14.00, se va sista apa potabila in TOT ORAȘUL pentru realizarea urmatoarelor lucrari: – Racordare Grup de Pompare pentru incendiu in Stația de Pompare Uzina de Apa. Executant Firma Nomis.…

- REUSITA…Arestati preventiv pentru trafic de droguri, lotul celor opt traficanti reuseste sa scape de masura privativa de libertate dupa ce judecatorii le-au admis cererile si au dispus controlul judiciar. Cei 8 au ajuns in atentia autoritatilor dupa ce procurorii DIICOT Vaslui, insotiti de politisti…

- DESPARȚIRE… Raul Fotonea nu mai este antrenorul echipei CSM Vaslui. In varsta de 44 de ani, Fotonea a fost inlaturat ca urmare a rezultatelor slabe inregistrate in aceasta ediție de campionat, contractul sau fiind reziliat de comun acord cu gruparea finanțata de Consiliul Local. Rezultatele sub așteptari…

- DE NECREZUT!… Pentru al șaselea an consecutiv, municipalitatea barladeana apeleaza la mila publica și le cere cetațenilor sa doneze bradul de Craciun ce urmeaza a fi amplasat in fața cladirii Primariei. Asta in timp ce consilierii PNL, PSD, ALDE și USR vor aproba, ca vorba aia, acum sunt toți „o apa…