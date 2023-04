Stiri pe aceeasi tema

- SPRIJIN… Consilierii județeni vor repartiza in ședința de miercuri, 12 aprilie, 8,06 milioane de lei din fondul aflat la dispoziția instituției din impozitul pe venit pentru anul 2023. Banii vor ajunge la 28 de comune, alese in funcție de urgențe și necesitați. “Unele unitați administrativ-teritoriale…

- ABONAT… Florin Caciula este unul dintre cei cinci castigatori ai Concursului „Te abonezi si castigi” – luna aprilie. Premiul in valoare de 100 euro l-a luat prin surprindere si a nimerit intr-un moment extrem de potrivit: „De dimineata, am luat ziarul si l-am pus in sertar. Nu m-am uitat sa vad daca…

- NUMIRI… Forțe proaspete in lupta cu cei care nu respecta legislația țarii dupa ce vineri, președintele Romaniei, Klaus Iohhanis, a semnat decretele de numire in funcție a trei magistrați noi. Astfel, Judecatoria Vaslui are un nou judecator in persoana lui Catalin Zapodeanu, fost avocat. Parchetul de…

- PAȚANIE… O clienta a unei banci din municipiul Huși a scos chiar de 8 Martie, de la bancomat, o suma de bani, insa, din neglijența, a uitat sa iși ridice bancnotele, iar cand a revenit, previzibil, banii nu mai erau. Apelul public facut pentru ca cel care i-ar fi luat repede banii in urma ei, […] Articolul…

- PREA MULȚI BANI… Propunere scumpa in Consiliul Local Vaslui. Primarul municipiului Vaslui a inaintat, saptamana trecuta, un proiect de hotarare privind alocarea a peste o suta de mii de euro pentru renovarea și utilarea unui apartament. Acesta se afla intr-o cladire din centrul orașului, situata chiar…

- Participarea Romaniei la Eurovision Song Contest este subiect de disputa in fiecare an. La aceasta ediție, insa, publicul pare sa aiba noi argumente pentru a contesta aceasta decizie, dupa cum reiese din comentariile din rețelele sociale. Trei state state (Bulgaria, Macedonia de Nord si Muntenegru) au…

- FRAUDA… O femeie din municipiul Vaslui a trecut prin clipe grele dupa ce s-a trezit fara banii agonisiți in cont. Practic, tot ce a strans aceasta in ultimii ani a disparut dintr-un foc. Banii, aproximativ 5.000 de euro, erau destinați unor servicii medicale urgente. In ultima perioada, mai mulți vasluieni…

- POPAS…In cadrul conferintei locale „Caravana Cunoasterii”, care a avut loc pe 1 februarie la Solesti, fermierilor vasluieni din zona le-au fost aduse la cunostinta masurile cuprinse in Planul National Strategic 2023-2027 si sumele pe care le au la dispozitie pentru a le investi in agricultura si dezvoltare…