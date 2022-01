Stiri pe aceeasi tema

- Liderul din LaLiga, Real Madrid , a reușit sa se califice in finala Supercupei Spaniei dupa ce s-a impus in prima semifinala, scor 3-2, in fața rivalei FC Barcelona. Confruntarea de miercuri seara s-a disputat pe „King Fahd International Stadium“, din Riyadh – Arabia Saudita. „Galacticii“ au deschis…

- Joan Laporta, presedintele FC Barcelona, a fost infectat cu noul coronavirus, a anuntat, marti seara, clubul catalan, care a înregistrat deja mai multe cazuri de Covid-19 în lot.Laporta a fost prezent luni la prezentarea oficiala a lui Ferran Torres, care dupa câteva ore a fost…

- ​La Liga, prima divizie a fotbalului din Spania, pornește la drum în forța. În a doua zi din noul an, Getafe scoate la tabla liderul Real Madrid. Se va întâmpla duminica, de la ora 15:00, într-un joc contând pentru etapa a 19-a, ultima a turului.Real Madrid a…

- FC Barcelona traverseaza un sezon mult sub așteptari, iar mai nou se confrunta și cu un adevarat focar de Covid-19. Xavi nu se poate baza pe 10 jucatori (și numarul ar putea crește), toți infectați cu noul coronavirus. Clubul catalan a anunțat joi ultimii jucatori depistați pozitiv la Covid-19,…

- Tot mai multe echipe din LaLiga se confrunta cu probleme serioase din cauza focarelor de Covid-19. FC Barcelona a înregistrat deja șapte cazuri, iar Real Madrid a anunțat ca patru jucatori au fost testați pozitiv."Real Madrid anunta ca jucatorii nostri Courtois, Valverde, Camavinga si…

- FC Barcelona a anuntat, marti, ca fotbalistul Alejandro Balde a fost testat pozitiv cu coronavirus. In aceeasi zi catalanii au facut si anuntul testarii pozitive a lui Jordi Alba. Cei doi se simt bine si sunt in izolare la domiciliu. Luni, FC Barcelona a anuntat ca și Dani Alves si Clement…

- Jucatorul echipei Paris Saint-Germain, argentinianul Lionel Messi, in varsta de 34 de ani, a castigat Balonul de Aur 2021 luni seara, acesta fiind al saptelea trofeu pentru el. Rivalul sau, Cristiano Ronaldo, a ocupat locul 6 in acest top. „E incredibil sa fiu iar aici. Mulțumesc colegilor de la Barcelona,…

- Barcelona și Alaves se infrunta ACUM, in runda #12 din La Liga. Meciul a inceput la 22:00, e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 2 și Telekom Sport 2. Tot ce trebuie sa știi despre La Liga Barcelona - Alaves » liveTEXT Live + Statistici Barcelona - Alaves » Echipele de startBarcelona:…