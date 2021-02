Stiri pe aceeasi tema

- In clipul video se poate vedea cum salvatorii indeparteaza acoperișul unei cladiri, care a fost smulsa de vanturile puternice din timpul nopții, in cartierul Vallecas. De asemenea, pot fi observate deteriorari ale zidului din piața Plaza de Cibeles, lucratorii indepartand resturile. Agenția…

- CHIȘINAU, 28 dec – Sputnik. Aspectele politice ale cooperarii intre compania AstraZeneca și centrul Gamalei, impreuna cu Fundația pentru Investiții Directe (RFPI) in dezvoltarea unui vaccine combinat, au trecut pe plan secunt, considera directorul centrului Aleksandr Ginsburg. © Sputnik / AFK SistemaCentrul…

- CHIȘINAU, 25 dec – Sputnik. La cursul stabilit de Banca Naționala a Moldovei (BNM) pentru vinero, 25 decembrie, un dolar american este cotat cu 17,24 lei, cu un ban mai mult ca miercuri, un euro – cu 21,02 lei, cu 7 bani mai puțin, o hrivna ucraineana – cu 60 bani, un leu romanesc – cu 4,31 lei moldovenești, o…

- CHIȘINAU, 18 dec - Sputnik. Președintele Igor Dodon anunța pe pagina sa de Facebook ca a promulgat mai multe legi importante, votate recent de Parlament. Este vorba despre: © Sputnik / Miroslav RotariCC s-a pronunțat pe marginea sesizarilor impotriva unor legi adoptate pe 3 decembrie-…

- CHIȘINAU, 9 dec - Sputnik. Summitul CSI va avea loc in regim online pe 18 decembrie, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui rus Dmitri Peskov pentru RIA Novosti. © Photo : Исполнительный комитет СНГConcepția de dezvoltare ulterioara a CSI va fi actualizata Anul acesta, Uzbekistanul…

- CHIȘINAU, 4 dec - Sputnik. Mai mult de jumatate dintre cetațenii ruși (60%) au incredere in președintele Vladimir Putin, potrivit unui sondaj realizat de Fundația ”Opinia Publica”. © Sputnik / Илья ПиталевPutin va reveni la un program activ de deplasari in regiuni Conform datelor sondajului,…

- Un Moș Craciun din Celiabinsk a povestit despre modul in care iese din situație cand felicitarile tradiționale și matineele sunt interzise din cauza coronavirusului. © AP PhotoUK, restricții mai dure – fara Craciun si Anul Nou? Un actor cu 20 de ani de experiența, Dmitri Varfolomeev, este…

- In acest an, lasatul secului se va face pe 26 noiembrie, intrucat pe 27 este vineri, care este zi de post. In aceasta perioada, creștinii se pregatesc pentru marea sarbatoare a Nasterii Mantuitorului Nostru Iisus Hristos. Randuiala Postului Craciunului - zilele in care se face dezlegare la pește…