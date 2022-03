Stiri pe aceeasi tema

- Domenec Torrent, antrenorul celor de la Galatasaray, a prefațat partida pe care echipa sa o joaca joi impotriva Barcelonei, in „returul” optimilor Europa League. Dupa ce Galatasaray a reușit sa plece neinvinsa de pe Camp Nou in tur (0-0), turcii se gandesc serios sa produca surptiza și sa o elimine…

- Raphinha (25 de ani), mijlocașul lateral de la Leeds, a intrat pe radarul Barcelonei. Internaționalul brazilian, dorit și de Jurgen Klopp la Liverpool, are un sezon impresionant in Premier League, deși echipa sa se lupta pentru salvarea de la retrogradare. Fabrizio Romano, jurnalist recunoscut pentru…

- Erling Haaland este principala ținta a Barcelonei pentru perioada de mercato din vara. Totuși, catalanii au și planuri de rezerva in cazul in care nu reușesc sa-l aduca pe norvegian, iar unul dintre atacanții doriți pe „Camp Nou” este Robert Lewandowski, golgeterul lui Bayern. Barcelona negociaza intes…

- Xavi Hernandez (41 de ani), antrenorul Barcelonei, a calatorit marți in Germania, unde s-a intalnit cu superstarul Borussiei Dortmund, Erling Haaland (21 de ani). Potrivit Mundo Deportivo, antrenorul catalan i-ar fi explicat norvegianului proiectul Barcelonei pentru viitor, cu scopul de a-l convinge…

- Situația financiara precara a celor de la Barcelona este cunoscuta în aceste momente. Presa catalana anunța însa un important contract de sponsorizare pe care gruparea de pe Camp Nou urmeaza sa-l semneze. Astfel, conform postului de radio catalan Rac1, oficialii Barcelonei vor anunța…

- Inaki Pena (22 de ani) a fost imprumutat de Barcelona la Galatasaray pana la finalul sezonului. Pena, candva considerat o speranța a Barcelonei, a evoluat doar la echipa a doua, incasand 8 goluri in 9 partide in actuala stagiune de Liga a 3-a. Inaki Pena nu a debutat in tricoul primei echipe a catalanilor.…

- "Nu sunt obisnuit sa cedez santajului", a afirmat joi, intr-un comunicat pe Instagram, fotbalistul francez Ousmane Dembele, caruia clubul sau, FC Barcelona, i-a cerut sa plece de pe Camp Nou, transmite AFP, citat de Agerpres. Dembele, caruia in luna iunie ii expira contractul, a declarat ca ramane…

- Ferran Torres a fost prezentat oficial la FC Barcelona! Ceremonia a avut loc pe Camp Nou, unde s-au adunat mii de fani."Am fost antrenat de Guardiola și Luis Enrique, iar asta m-a ajutat sa ma adaptez la ADN-ul Barcelonei.