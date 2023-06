Dupa 1 an si jumatate de guvernare PSD-PNL, romanii asista din nou la imparteala functiilor din ministere si jocuri de culise facute pentru anumite grupuri de interese sau de putere din cele doua partide. Aceiasi oameni, vor conduce din nou Romania. Tot ei sunt cei care in mai putin de doi ani ne-au adus in pragul saraciei. Avem cele mai mari preturi din ultimii 20 de ani, preturile la alimente s-au dublat, ratele la banci s-au dublat si avem cel mai mare deficit bugetar din Romania moderna: o gaura de 30 de miliarde de lei la buget; care devine tot mai mare. Nu e suficient ca refuza reformele…