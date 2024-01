Pe 30 decembrie, in jurul orei 01.30, o patrula de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau a depistat in flagrant delict un barbat de 36 de ani, in timp ce conducea un autoturism in localitatea Sascut, aflandu-se sub influența alcoolului. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,28 mg/l alcool pur in aerul expirat, scrie Ziarul de Bacau.​In urma verificarilor efectuate, polițiștii au descoperit mai multe nereguli. Mai exact, oamenii legii au aflat ca barbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul nu are polița de asigurare…